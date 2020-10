Conte soddisfatto al di là dei risultati: "Superiori al 'Gladbach per intensità. Non era scontato"

Durante la conferenza stampa pre Genoa, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha risposto anche ad una domanda sulle caratteristiche e sul rendimento della propria squadra: "Se parliamo di intensità, in Champions siamo stati superiori ai tedeschi. E contro una tedesca non è scontato. Il risultato dipende da mille fattori e non deve condizionare la prestazione, voi date giudizi, io guardo il contenuto e per questo sono soddisfatto. Lo sono anche i miei calciatori nel fare la partita da grande squadra".

