Conte: "Soddisfatto di ciò che hanno messo in campo i ragazzi"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni del canale tematico nerazzurro dopo la vittoria ottenuta sul campo del Brescia: "Sono soddisfatto. Non ho nulla da dire ai ragazzi, anzi, sono contento di ciò che mi hanno dato. Questa era la quarta partita in nove giorni: sono molto contento della vittoria e dei tre punti".

Sabato si torna già in campo.

"Domani i ragazzi avranno un giorno di riposo, perché hanno bisogno di recuperare energie psicofisiche. È necessario che stacchino un pochettino; poi dobbiamo affrontare Bologna, Borussia Dortmund e per finire il Verona in casa".

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku possono essere definiti "i gemelli del gol".

"Fanno un lavoro importante, sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. Anche l'ingresso di Esposito è stato positivo: è entrato in un momento non semplice della gara. Dobbiamo cercare di migliorare ancora, sotto ogni punto di vista.