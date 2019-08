Conte sogna Vidal, l'assist di Valverde: "Là in mezzo sono in tanti..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arturo Vidal potrebbe lasciare il Barcellona e Antonio Conte sogna già di poter riabbracciare il suo pupillo dei tempi della Juve. Ad alimentare le speranze nerazzurre ci ha pensato Ernesto Valverde, tecnico dei blaugrana, che in conferenza stampa non ha usato giri di parole. "A centrocampo abbiamo molti giocatori e ci sarà da capire se serviranno innesti. Al momento, non posso dire se saremo in grado di chiudere cessioni o acquisti. Vidal? Quest'anno lì in mezzo ci sarà più concorrenza...".