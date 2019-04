Conte + Spalletti: per l'Inter l'arrivo dell'ex ct costerebbe 60 milioni totali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

60 milioni per le prime due stagioni: è quanto potrebbe costare alle casse dell'Inter la virata su Antonio Conte, tecnico individuato come successo di Spalletti da Suning ma che chiederebbe uno stipendio di 10 milioni netti a stagione, equivalenti a 17,5 milioni lordi, per scegliere il progetto cinese. Cifre a cui bisognerebbe ovviamente aggiungere il costo per "liberare" Luciano Spalletti, il quale con la società di Corso Vittorio Emanuele II ha un contratto per altri due anni. Sommando anche il suo staff il costo salirebbe a 25 milioni lordi. E secondo la Gazzetta dello Sport, l’ipotetico impatto sui conti nerazzurri nelle prossime due stagioni sarebbe di 60 milioni tondi tondi: 35 per Conte e 25 per Spalletti, anche se le agevolazioni fiscali all’orizzonte per i lavoratori provenienti dall’estero potrebbero ridurre la prima voce.