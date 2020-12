Conte: "Spostamenti dal 24 dicembre al 6 gennaio una volta al giorno verso una sola abitazione"

Novità riguardante le visite ai non conviventi: tra il 24 dicembre e il 6 gennaio lo spostamento verso le abitazioni private sarà consentito una volta al giorno e verso una sola abitazione che deve essere all'interno della stessa regione e nei limiti di due persone conviventi. Non si terrà conto dei minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi. L'arco temporale in cui sarà possibile lo spostamento sarà tra le 5 e le 22.