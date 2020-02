vedi letture

Conte su Eriksen: "Fatto con lui ciò che non mi era mai capitato. Presto partirà dall'inizio"

Nel corso della conferenza stampa odierna, tenuta alla vigilia della sfida contro la Lazio, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha fatto il punto sul momento del centrocampista danese Christian Eriksen: "Christian sta lavorando con noi, sicuramente sta capendo sempre di più che tipo di situazioni vogliamo da parte sua. Come vi avevo detto fin dall'inizio, ho fatto una cosa che non avevo mai fatto in carriera, cioè farlo giocare subito. Chiaramente contro l'Udinese, se ben ricordo, qualcuno aveva parlato di una prestazione non buona da parte sua e non dentro la squadra. Ma era normale, ero forzato a questo tipo di situazione. Ma poi ci ho potuto lavorare e sicuramente lo vedremo dall'inizio nelle prossime gare, quando lo riterrò opportuno".

