Conte su Esposito: "Non è più la quinta alternativa, ho fiducia in lui"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, tenuta alla vigilia della sfida contro la SPAL, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte s'è a lungo soffermato su Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002: "La fiducia non dipende dal fatto che partirà o meno dall'inizio. Gli ho dato già grandi responsabilità, è un calciatore dell'Inter in tutti i sensi. Sebastiano non è più la quinta alternativa, ma è già tra i quattro attaccanti disponibili al momento".

