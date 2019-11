© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Fin dal primo momento, l’infortunio occorso a Nicolò Barella durante il primo tempo di Torino-Inter era sembrato preoccupante. La mimica del giocatore e la sua risposta a Conte al momento dell’uscita dal campo hanno fatto pensare al peggio, per il suo ginocchio anche se l’Inter per il momento parla ufficialmente di contusione da valutare meglio con gli esami strumentali. E proprio su questo tema Conte ha risposto nel post partita: “Mi auguro che gli esami clinici non diano esiti troppo disastrosi”. Un augurio condiviso e condivisibile, ma che di fatto non fa altro che alimentare la preoccupazione in casa nerazzurra.