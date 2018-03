Conti a Pittsburgh, cattive notizie: possibile nuovo intervento

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attualmente a Pittsburgh per una visita dallo specialista Freddie Fu, il laterale del Milan Andrea Conti - rivela Sky - non ha ricevuto notizie propriamente confortanti.

Confermata il trauma distorsivo al ginocchio sinistro, e quindi la non rottura del legamento, ma lo stesso legamento non si è fortificato secondo le attese e proprio per questo motivo c'è la possibilità che il giocatore possa nuovamente rioperarsi. Qualora questa seconda ipotesi dovesse essere confermata, i tempi di recupero si allungherebbero: non più due mesi, ma tre o quattro.