469 and counting. Andrea Conti dovrà aspettare ancora, qualche giorno, a 469 dall'ultima partita con la maglia del Milan. In una serata freddina e caratterizzata dalla totale assenza di gol dalle parti di San Siro, il laterale ex Atalanta ha passato quasi tutto il secondo tempo della gara contro il Torino a riscaldarsi. Per poi non entrare: rinviato ancora l'esordio stagionale coi grandi di quello che i tifosi rossoneri aspettano ormai da tanto, troppo tempo.

Giusto, ovviamente, così. Inutile forzare i tempi in una gara che alla fine dei conti non ha spostato molto in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Giusto, per i ragazzi di Gattuso, dare però anche la corretta dimensione alle proprie assenze. Il Diavolo è sceso incerottato in campo contro il Torino e scenderà incerottato in campo ancora per molto tempo. È il Milan che non c'è: quello delle assenze, troppe perché siano gestibili. Ma è anche il Milan che c'è: quello che comunque può lottare per un posto in Champions League. E non può fermarsi a pensare alle assenze.