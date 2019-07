Conti: "Mi piace questo Milan giovane. Io come un nuovo acquisto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta Sportiva, il difensore del Milan Andrea Conti ha parlato delle sue speranze per questa nuova stagione immaginandosi come un nuovo acquisto: "Effettivamente sì. Ormai sono a pieno regime da novembre, ma erano due anni che non riuscivo a fare la preparazione estiva dall’inizio. Il momento più duro è stato il secondo infortunio: nemmeno il tempo di scendere in campo che mi sono rifatto male. Che mazzata".

Milan giovane: le piace?

"Molto, è una bella sensazione. L’età media è bassa, ma comunque può bastare per prendersi la Champions. La qualità non si calcola con l’esperienza, abbiamo tutte le carte in regola".

Prime sensazioni con le idee di Giampaolo?

"Ci sta dando un’identità di gioco precisa. Un gioco basato su palla a terra e palla fra i piedi il più possibile. A me piace molto".

Obiettivo Nazionale, ovviamente.

"È chiaro. Obiettivo Europeo, ma passa tutto dal Milan. Con Mancini si è creato un bel gruppo di cui vorrei far parte".