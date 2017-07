Conti-Milan, lunedì l'atto finale. Cifre e dettagli dell'operazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane pone l’accento sull’operazione Conti. Milan e Atalanta sono a un passo dal chiudere la trattativa. Balla ancora un milione, somma che verrà appianata lunedì. L’affare dovrebbe andare in porto sulla base di 25 milioni più bonus, o una contropartita tecnica (Pessina o Felicioli), oppure la rinuncia da parte dei rossoneri al 30% della futura rivendita di Petagna. Attenzione alla formula: i bergamaschi continuano a insistere sulla cessione a titolo definitivo e non prendono in considerazione un’eventuale prestito con obbligo di riscatto. Lunedì l’atto finale sulla vicenda (Conti è già stato preallertato per le visite mediche), martedì al massimo l’annuncio.