Contini: "Sarebbe bellissimo tornare a Napoli come terzo portiere"

© foto di Fabio Sebastiani

Attraverso le frequenze di Radio Crc è intervenuto Nikita Contini, portiere di proprietà del Napoli in prestito al Pontedera: “Sono al Pontedera per crescere, ma dopo Juve-Napoli ho festeggiato con gli altri l’arrivo della squadra a Capodichino. Appena finita la partita, mi sono messo in macchina per festeggiare con tutti i napoletani e spero di tornare anche il 20 maggio. Sono parecchio scaramantico, ma siamo lì. Se il Napoli mi chiedesse di far parte della rosa anche come terzo portiere sarebbe bellissimo, ma vediamo cosa accade in questo finale di stagione. Mi farebbe anche piacere continuare a giocare con continuità perché è fondamentale per me. Sento spesso Diawara, era il mio compagno alla playstation e quando ha segnato al Chievo mi ha fatto molto piacere perché sta vivendo una stagione di alti e bassi. Parare i rigori fa parte dei miei pregi. Reina è un grande portiere, è importante per il Napoli”, le parole dell'estremo difensore.