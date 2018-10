Continuità e i gol degli attaccanti: la Roma cerca la maturità a Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Il big match della decima giornata di campionato è sicuramente quello del San Paolo di Napoli, dove la squadra di Carlo Ancelotti affronterà la Roma di Eusebio Di Francesco. Una sfida importante per i campani, che vogliono rimanere in scia della Juventus capolista, ma anche per i giallorossi, alla ricerca di una continuità di risultati e di prestazioni mai trovata dall'inizio della stagione.

I capitolini sono già lontanissimi dalla vetta della classifica e distanti sette punti dai partenopei: un gap generato dalle inaspettate sconfitte contro Bologna e SPAL e dal pareggio casalingo contro il Chievo. Il tecnico abruzzese si augura che la sua squadra abbia definitivamente messo da parte il k.o. interno contro i ferraresi e ripeta la convincente prova offerta in Champions contro il CSKA. Le risposte più convincenti devono arrivare dagli attaccanti, poco concreti finora in campionato: Dzeko si è fatto prendere spesso dal nervosismo, Under non è riuscito a incidere pienamente. Da loro, in particolare, Di Francesco si attende le giocate decisive, quelle che possano permettere alla Roma di compiere il salto di qualità e scalare la graduatoria.