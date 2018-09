Continuità Eysseric. Dalle voci estive alla seconda da titolare in viola

© foto di Federico De Luca

Squadra che vince non si cambia. Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha infatti deciso di confermare in blocco l'undici che una settimana fa ha sconfitto il Chievo per 6-1 in quella che era la prima uscita stagionale dei gigliati. I volti nuovi rispetto alla scorsa stagione sono Lafont, Gerson ed Edimilson, mentre spicca la conferma di Valentin Eysseric. Il francese ex Nizza, dopo una prima stagione piuttosto complicata, è ora alla seconda presenza da titolare su due gare. Un segnale forte, soprattutto dopo un'estate infarcita di voci di mercato su un ritorno in Francia che è rimasto solo presunto. Il direttore Corvino crede nelle sue qualità e Pioli ci punta tanto. In attesa, ovviamente, delle migliori condizioni di Pjaca e Mirallas...