Conto alla rovescia De Ligt: Paratici vuole chiudere prima di sabato

© foto di Imago/Image Sport

Conto alla rovescia, la Juventus vuole stringere entro sabato per Matthijs de Ligt dell'Ajax. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, vuole infatti aggregarlo ai bianconeri per la tournée in Asia evitando al giocatore il ritiro in Austria con gli ajacidi. La sensazione, spiega Tuttosport, è che si tratti di un conto alla rovescia: stipendio da 7,5 milioni di euro con bonus fino a 12, clausola da 150, da limare la distanza sulle cifre con l'Ajax.