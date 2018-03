Contrattacco di Suning: "Focalizzati soltanto sul campionato"

Fonte: fcinternews.it

Dopo i tanti attacchi mediatici ricevuti in questi mesi e, in particolare, nelle ultime ore a seguito dell'addio prima di Capello e poi di Sabatini, Suning ha deciso di replicare alle ipotesi di disimpegno dall'Inter e lo ha fatto con una nota ufficiale. Il sodalizio cinese, attraverso Sina Sports, si è detto per nulla sorpreso da quanto letto sui media, puntualizzando: "Per quanto riguarda le cosiddette 'storie' riferite da alcuni canali d'informazione stranieri (quelle sulla possibile cessione del club, ndr), non le teniamo nemmeno in considerazione. La nostra attenzione è focalizzata esclusivamente sul campionato", in riferimento al cammino che l'Inter dovrà affrontare da qui alla fine per guadagnarsi un posto nella futura Champions League.