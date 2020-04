Contratti rinnovati e rosa da Champions. La Juventus è già un passo avanti

Questi avrebbero dovuto essere i mesi delle decisioni per l’estate e alcune sarebbero arrivate in automatico con le partite importanti di campionato, i “dentro o fuori” in Europa. Un giocatore che non ha spazio: ceduto. Un allenatore che fa risultati: confermato. Senza il campo però è tutto più difficile. La Juventus però - sottolinea La Gazzetta dello Sport - almeno in questo ha un vantaggio: la rosa potenzialmente è già strutturata per la prossima stagione.

Politica dei rinnovi - La Juventus negli ultimi sei mesi ha preso decisioni per il futuro. Ha rinnovato contratti importanti come quello di Bonucci, di Szczesny o di Cuadrado, ha esercitato l’opzione per Matuidi, ha scelto di investire sul gruppo attuale. Non tutte le decisioni sono necessariamente corrette - il campo dirà, quando si tornerà a giocare - ma la strategia permette di avere una squadra pronta per il 2020-21. Lo svantaggio può essere un immobilismo forzato: con contratti pesanti, è complicato fare operazioni in uscita e liberare spazio per un potenziale acquisto. Il vantaggio è poter ripartire da una rosa molto forte, senza ansie da rinnovi o calciatori in prestito da riscattare.