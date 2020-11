Contro il Ferencvaros Ronaldo e Morata dal 1'. Le ragioni dietro la possibile esclusione di Dybala

Tuttosport.com fa il punto sulla scelta in vista della gara di stasera di Andrea Pirlo, ovvero quella di lasciar fuori Paulo Dybala in Ungheria contro il Ferencvaros per lasciare spazio alla coppai Cristiano Ronaldo-Alvaro Morata. Il tecnico sta aspettando che torni in condizione atletica, ma probabilmente lo farà entrare a partita in corso. E con la Lazio può essere titolare. Dybala, in questa fase della stagione, ha due obiettivi: tornare in forma atletica brillante, che è indispensabile per trovare una collocazione tattica nella nuova Juventus di Pirlo.