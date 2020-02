vedi letture

Contro il Ludogorets in campo un'Inter 2. Vergani titolare in attacco

Con il derby d'Italia fissato (per ora) domenica sera Antonio Conte, tecnico dell'Inter, sta valutando quale formazione schierare giovedì nel ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets a San Siro, forte del 2-0 conquistato giovedì scorso nel match d'andata. Per questo motivo contro i bulgari fra tre giorni potrebbe scendere in campo un'Inter 2, con molti titolati tenuti a risposo proprio per la sfida contro la Juventus. Stando a quanto riportato da Tuttosport il centrocampo con Eriksen, Vecino e Barella sarà costretto a fare gli straordinari, mentre in attacco Lukaku e Martinez dovrebbero essere tenuti a riposo con Alexis Sanchez e il giovane Vergani dal 1'.