Contro il Parma la Lazio non dovrà solo vincere

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il punto di partenza è la vittoria. Non ci sono altre possibilità o vie di fuga alternative: la Lazio questa sera contro il Parma è obbligata a uscire dall’Olimpico (ore 20.45) con il bottino pieno. I tre punti nel calcio sono il miglior rimedio, la cura più efficiente per un paziente tornato dalle vacanze (alias sosta per le nazionali) con l'influenza dei secondi tempi. “Dobbiamo imparare a vincere le partite anche con un gol di scarto”, ha detto ieri in conferenza stampa Simone Inzaghi. Ha ragione, è uno step necessario per diventare grandi, ma alla luce della settimana appena trascorsa è lecito aspettarsi dalla Lazio una reazione ben diversa. L’obiettivo da raggiungere del posticipo odierno è ben più ampio: diventa quello di cercare di battere gli emiliani (questo in primis) in maniera convincente. Senza troppi rischi e paure, nonostante l’avversario sia di valore e ci saranno per forza delle difficoltà da superare.

La vittoria prima di tutto, poi il contorno. È un concetto utopico, perché tutti vorrebbero sempre stravincere, ma oggi ai tre punti quasi vitali va aggiunta una prestazione sopra le righe. Per rispondere alle tante critiche di questi giorni, buttare via più scorie possibili dopo il doppio ko consecutivo con Spal e Cluj e far tornare quella serenità tanto chiesta da Inzaghi alla vigilia. La fortuna ha voluto che si torni in campo subito, tre giorni dopo la disfatta europea. I giocatori dovranno sfogare in campo tutta la rabbia accumulata e l’orgoglio. La risposta che tutti si aspettano dalla Lazio non è tanto tecnica, neanche tattica, quanto mentale. La società ha definito ‘inammissibili’ gli ultimi minuti giocati a Ferrara, dove è mancato carattere, voglia e spirito di sacrificio. Domani l’atteggiamento non va sbagliato, perché è questo che alla lunga fa la differenza.