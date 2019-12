Contro il Sassuolo sarà l'ultima partita di Mertens al Napoli?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strapagato. Se vuole andare a guadagnare milioni in Cina vada pure. Non può andare a giocare in un altro club di Serie A. Negli ultimi tempi, Aurelio De Laurentiis non ha certo riservato coccole e carezze nei confronti di Dries Mertens. Capocannoniere, giova ricordarlo, del Napoli in questa stagione. Ma, a oggi, più lontano che mai dalla permanenza in azzurro. Anche per quell'ammutinamento che ha tante scorie ancora da rilasciare.

Col Sassuolo sarà l'ultima? Non è detto, per tante ragioni. Anzitutto, banalmente, perché al momento Mertens è in forse e potrebbe anche non giocare. Ragion per cui l'ultima potrebbe già esserci stata e non lo sappiamo. A prescindere dal suo impiego, non è comunque detto che il belga saluti Napoli e il Napoli a inizio gennaio, o in assoluto a gennaio.

Ciro è a casa. Questo è un dato di fatto: il numero 14 è un idolo dei tifosi, sul golfo di Napoli sta benissimo e fosse per lui non si muoverebbe. Il gelo, in sostanza, è limitato ai rapporti con ADL. Dove però è al momento glaciale e questo è un impedimento non da poco. Alla data odierna, le possibilità che Mertens si veda recapitare un'offerta di rinnovo al rialzo (o anche alle stesse cifre, come era in realtà già successo qualche mese fa) sono prossime allo zero. Da qui, i ragionamenti sul futuro: si sono interessate soprattutto Milan e Roma, ma anche Juventus e Inter hanno chiesto informazioni. De Laurentiis, come detto, ha escluso un futuro nel nostro campionato. A gennaio, ovviamente, perché poi da luglio Mertens potrà andare, a parametro zero, dove vorrà. Anche in Italia.

Perché andare via ora? Visti i rapporti, perché dovrebbe essere lui ad andare incontro alla società, accettando la cessione a gennaio? Perché in estate c'è l'Europeo, per esempio. Per non tradire l'amore di una città che lo ha adottato e che, come detto, anche lui ricambia. Perché le offerte da campionati esotici, la Cina in primis ci sono comunque. Tanti motivi per cui, detto che a gennaio o giugno sarà comunque addio, non è affatto possibile escludere che domenica contro il Sassuolo sia davvero l'ultima partita di Ciro Mertens al Napoli.