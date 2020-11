Contro la Roma l'ultima di Petrescu al Cluj? Il tecnico: "Voglio una pausa, non ne posso più"

Quella di domani contro la Roma sarà con ogni probabilità l'ultima partita sulla panchina del Cluj per Dan Petrescu. Queste le parole del tecnico del club rumeno: "Non voglio restare, parto dopo la partita con la Roma. Voglio una pausa, non ne posso più. Non è solo per colpa degli arbitri. Arriverà qualcun altro, non ne posso più, voglio riposarmi. Non posso allenare più qui, cosa posso fare?”.