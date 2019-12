Contro questa Inter Sarri non può permettersi CR7 in campo a tutti i costi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter di Antonio Conte in 14 giornate di Serie A ha lasciato per strada solo cinque punti. Ha perso a San Siro contro la Juventus, ha pareggiato - sempre in casa - contro il Parma. Poi ha sempre portato a casa i tre punti e nell'ultimo turno, complice lo stop dei campioni d'Italia, s'è ritrovata in vetta alla classifica con un punto in più dei bianconeri.

Proiezione da 100 punti - Dovesse andare avanti con questa media, l'Inter chiuderebbe la Serie A 2019/20 con 100 punti. Una media all'altezza di quella della migliore Juventus di Antonio Conte, che al momento detiene il record di punti nel campionato italiano: 102 nella stagione 2013/14. Nessuno nella storia della Serie A è riuscito a fare meglio.

La Juventus insegue - Undici vittorie e tre pareggi. La Juventus insegue nonostante in questo momento sia l'unica squadra imbattuta. E abbia, nonostante gli errori di ieri, la migliore retroguardia del campionato: 12 gol subiti in 14 giornate. Meglio di Inter, Lazio e via discorrendo...

La squadra di Sarri ha il 5° miglior attacco - Il problema, numeri alla mano, è nel reparto avanzato. S'è spesso parlato di Juventus cinica, capace di decidere le partite a suo piacimento pur senza brillare per larga parte del match. Però quando gli episodi non girano a favore, come accaduto nella giornata di ieri, i problemi offensivi diventano più evidenti. Il passaggio da 'cinismo' a 'difficoltà in zona gol' è molto labile e i numeri, in questo momento, parlano di una Juventus non all'altezza di chi la precede e di chi la insegue. In 14 turni, la squadra di Sarri ha realizzato 25 gol. L'Inter 31, la Lazio addirittura 33, ma meglio hanno fatto anche Atalanta (miglior attacco del campionato) e Roma.

Cristiano Ronaldo deve giocare a tutti i costi? - Anche alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Maurizio Sarri in conferenza stampa ha detto di considerare Cristiano Ronaldo in maniera differente rispetto agli altri. "Non c'è un problema - ha detto - perché la situazione è stata chiarita fin da subito e i ragazzi (Dybala e Higuain, ndr) l'hanno accettato.

Discorso che potrebbe non fare una piega. Ma a patto che Cristiano Ronaldo sia il più determinante della squadra, non un peso. Invece, anche ieri la prestazione del portoghese s'è limitata al rigore trasformato. Un 6 striminzito solo per aver timbrato il cartellino in una Juventus che solo con l'ingresso di Paulo Dybala ha cambiato marcia in attacco.

A questo punto, visto che non è la prima volta, anche in casa Juventus andranno fatte delle riflessioni. Finora il discorso è stato: sempre e comunque Cristiano Ronaldo, anche se non è al meglio. Ma contro un'Inter che cammina con una media di 2.64 punti a partita nulla può essere lasciato al caso. E nessuno può essere schierato a prescindere, anche se si chiama Cristiano Ronaldo.