Contropartite dal Barcellona per Lautaro? L'Inter ci pensa: piace Junior Firpo, si valuta Umtiti

L'Inter, Lautaro Martinez, il Barcellona e la clausola da 111 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio. Sono queste le coordinate di una trattativa che ha buone possibilità di andare in porto questa estate perché da Barcellona - soprattutto Messi - stanno facendo da settimane una grande opera di convincimento nei confronti del 'Toro', che è sempre più allettato dall'idea di giocare al fianco del capitano dell'Argentina a partire dalla prossima stagione.

Il Barcellona, anche nelle ultime ore tramite il manager Quique Setien, ha ribadito l'interesse nei confronti di Lautaro. E' pronto a un esborso importante, ma non vorrebbe versare tutti i soldi della clausola inserendo nella trattativa un paio di contropartite tecniche.

L'Inter, ufficialmente, non ha ancora aperto a questa ipotesi ma sta valutando questa possibilità. E le possibili contropartite.

In questo senso, scrive 'Tuttosport', intriga il nome di Junior Firpo, giocatore che nel 3-5-2 di Conte può rivelarsi un eccellente mancino a tutta fascia. Già scartato Arturo Vidal (piace, ma per l'Inter la valutazione del suo cartellino è troppo alta), mentre si valuta il difensore Samuel Umtiti, difensore di piede mancino che potrebbe alternarsi ad Alessandro Bastoni.