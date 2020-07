Controproposta dell'Inter al Chelsea: 30 milioni di euro per Emerson Palmieri e Giroud

Dopo aver sistemato la corsia destra con Hakimi, l'Inter per la prossima stagione è alla ricerca di un esterno sinistro titolare e, in questo senso, il primo obiettivo è l'italo-brasiliano Emerson Palmieri, ex Roma attualmente al Chelsea. Il club nerazzurro ha già avanzato una prima proposta da 20 milioni di euro più bonus e ha ricevuto una risposta negativa dal Chelsea, che ne chiede 30.

Ma l'Inter non si arrende e, riporta 'Tuttosport', è già pronto a una controproposta: è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro, ma inserendo nella trattativa anche Olivier Giroud, attaccante classe '86 che ha un altro anno di contratto coi blues ma che non sembra più rientrare nel progetto tecnico del Chelsea, specialmente dopo l'arrivo di Timo Werner. Per l'Inter potrebbe essere questa un'ottima soluzione visto che il club nerazzurro, oltre al laterale sinistro titolare, è anche alla ricerca di un vice Lukaku per il prossimo anno.