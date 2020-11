Convocati Italia, chi al posto di Immobile? Ci sarà Kean, Scamacca la possibile sorpresa

Sono attese per questo pomeriggio le convocazioni del commissario tecnico Roberto Mancini, ct dell'Italia che sarà assente per almeno dieci giorni a causa della positività al Covid-19. In attacco c'è un posto libero a causa della positività di Ciro Immobile e quel posto - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - potrebbe essere ricoperto da Gianluca Scamacca, centravanti che si sta ben comportando con la maglia del Genoa. Ci saranno sicuramente Belotti e Caputo, così come certa sarà la convocazione del 2000 del PSG Moise Kean.