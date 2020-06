Coordinatore medici Serie A: "Prossimi step: quarantena ridotta e pubblico negli stadi"

Intervista alle colonne del Corriere dello Sport per Gianni Nanni, coordinatore dei medici sportivi della Serie A. Fra i temi toccati dal medico la possibile riduzione della quarantena: “Non spetta a noi decidere - spiega -, ma al governo, al Cts. È evidente che se le cose continueranno a migliorare si potrà arrivare a un alleggerimento del protocollo. Altrimenti il rischio della sospensione è sempre presente. Con la quarantena così com’è concepita oggi, in caso di positività si isola il contagiato e si mandata in ritiro per quattordici giorni il resto della squadra che non deve avere contatti con il mondo esterno. Giocando ogni tre giorni, saltano 5 partite, matematico”.

Spazio poi ad un altro grande tema: la riapertura degli stadi: “Riaprono i cinema, i teatri, non vedo perché non si dovrebbe riportare il pubblico negli stadi, naturalmente per gradi, e sarebbe comunque un bel progresso. Disciplinare gli ingressi non sarà così semplice, ma è fattibile”.