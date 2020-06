Coordinatore medici Serie A: "Quarantena un nodo critico. Si rischia nuovo stop"

Gianni Nanni, coordinatore dei medici sportivi della Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "La quarantena resta un nodo critico, solo il governo può modificare questa cosa. Per farlo serve che i dati del contagio siano davvero buoni. Se ci sarà un positivo, durante un campionato, vuol dire mettere in quarantena tutta la squadra che rischia di non giocare per 5 gare. La Federazione sta preparando delle soluzioni alternative. Se si blocca il campionato si dovranno attuare il piano B o quello C. Speriamo non accada nulla".