Copa Libertadores, al River Plate il Superclasico più importante della storia

Il 9 dicembre 2018 sarà ricordato come il giorno della festa "millonaria" al Santiago Bernabeu. A salire sul trono del Sud America nell'inedita finale di Copa Libertadores giocata a Madrid, infatti, è stato il River Plate, in quella che si può definire un doppia gioia per aver fatto suo il Superclasico più importante della storia. La partita del secolo, trascinatasi per un mese tra polemiche, incidenti, rinvii e sospensioni fino al clamoroso spostamento transoceanico, ha visto trionfare la squadra di Marcelo Gallardo, capace di piegare gli eterni rivali del Boca 3-1 in rimonta grazie alle reti degli ex "italiani" Pratto e Quintero (di Martinez il definitivo 3-1 allo scadere dei supplementari). Già proprio quel Pratto che al Genoa veniva rinominato "il cammello" mentre in Argentina è tornato alla ribalta come "el orso", e proprio quel Quintero passato come una meteora da Pescara nella stagione 2012/2013. Il River mette così la quarta Libertadores in bacheca e si guadagna il diritto a giocarsi il Mondiale per Club.

E se da un parte non servirà a cancellare l'onta della retrocessione subita nel 2011, la quarta Libertadores della storia millonaria rappresenta ad oggi la rivincita più bella. Perché resta il trionfo più prestigioso in oltre cent'anni di vita del club nonostante l'indelebile macchia degli eventi che hanno portato la storica sfida lontano dall'Argentina. La festa finale, infatti, è stata solo per il popolo millonario, che ha potuto sfogare la gioia strozzata durante settimane di polemiche e portare idealmente in trionfo il proprio allenatore Gallardo (il tecnico più vincente nella storia del club con 9 titoli).