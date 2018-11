Copa Libertadores, le formazioni ufficiali di River Plate-Boca Juniors

Dopo il 2-2 della gara di andata, alle 21 andrà in scena il ritorno del Superclasico valido per la finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. Il tecnico della squadra ospite Guillermo Barros Schelotto punta finalmente su Augustin Almendra titolare mentre Tevez finisce in panchina. Il River invece si schiera con cinque centrocampisti e il solo Pratto come unica punta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

RIVER PLATE (4-5-1) : Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Pratto.

BOCA JUNIORS (4-5-1): Andrada; Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Almendra, Sebastián Villa; Ramón Ábila.