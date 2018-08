Copenaghen-Atalanta, anche i supplementari senza gol: si va ai rigori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche i supplementari non portano gol. Copenaghen-Atalanta si chiude infatti sul risultato di 0-0, compresa la mezz'ora supplementare: in 210 minuti zero reti per danesi e orobici. Che a questo punto si giocheranno ai rigori la qualificazione ai giorni di Champions League.