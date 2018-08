Copenaghen, Bjelland: "Dobbiamo dominare la partita"

Fonte: Dell'inviato al Parken Stadium, Copenaghen

Il difensore del Copenaghen, Andreas Bjelland, ha parlato prima della sfida contro l'Atalanta: "Mi sento bene, è tutto a posto anche se non sono ancora arrivato al top. L'Atalanta? Cominciamo oggi, abbiamo visto dei video, sappiamo che tipo di squadra troviamo domani. Dobbiamo essere migliori di loro nel palleggio. Non siamo costretti a vincere, sappiamo che ci sarà un'atmosfera fantastica e non vedo l'ora. I tifosi saranno il dodicesimo uomo. Abbiano dei giocatori forti anche se all'andata non lo abbiamo dimostrato molto. Domani dovremo dominare la partita".