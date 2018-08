Copenaghen, Solbakken: "L'Atalanta ha rosa di qualità. Gomez su tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ståle Solbakken, allenatore del Copenaghen, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, decisiva per l'accesso alla fase a gironi dell'Europa League: "Sarà una partita durissima, contro un avversario forte, reduce da due grandi stagioni e che ha fatto bene in Europa nella scorsa. Il campo? Siamo due squadra a cui piace giocare, nessuno sarà avvantaggiato. L'Atalanta ha grandi giocatori, Gomez su tutti. È stato bravo l'allenatore a trovargli la posizione più congeniale. Loro hanno molta scelta in attacco, a riprova della qualità della rosa".