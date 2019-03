Coperta corta e gol necessario: Spalletti deve inventarsi il bomber

Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo 0-0 della Commerzbank-Arena contro l'Eintracht Francoforte non è certo un risultato da buttare per l'Inter ma tra una settimana a San Siro i nerazzurri dovranno far gol per forza per non dire addio all'Europa League, sempre che non si ripeta lo stesso risultato e la qualificazione arrivi attraverso i calci di rigore. Luciano Spalletti non potrà però preparare certo la sfida con la speranza o l'obiettivo di giocarsi tutto dagli undici metri ed ecco perché dovrà tirare fuori un bel coniglio dal suo cilindro quando andrà ad affidare le chiavi del suo attacco a uno dei suoi giocatori.

Lautaro Martinez infatti non ci sarà, Mauro Icardi difficilmente potrà essere recuperato, visto anche ciò che ha detto lo stesso Spalletti nella conferenza stampa post gara della sfida contro l'Eintracht, e Keita Balde sarà al massimo tra i convocati ma non al 100%. Ecco che allora il tecnico nerazzurro dovrà sperimentare, magari già nella sfida contro la SPAL di domenica, per provare a trovare il giusto assetto nella sfida di ritorno degli ottavi di Europa League, dove l'Inter non potrà permettersi il lusso di non vincere se vorrà approdare ai quarti.

La coperta è corta, anzi, cortissima, e con ogni probabilità sarà uno tra Politano e Perisic a partire nel ruolo di punta centrale, con l'inserimento di Candreva dal primo minuto. Spalletti ha escluso complicazioni per il croato e deve davvero sperare di aver ragione, visto che in caso contrario la montagna da scalare si alzerebbe ancora, prendendo le sembianze dell'Everest.