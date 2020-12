Coperta corta? Pioli: "Non penso, anzi... Eventuali rinforzi devono avere precise caratteristiche"

vedi letture

E' corta la coperta del Milan? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro la Lazio, l'ultima del 2020, ha risposto così: "Non penso. Anzi, proprio in questo momento sto capendo ancora di più che il club mi ha messo a disposizione una rosa importante. Tutte le squadre risentirebbero di 5 o 6 assenze importante. Dopo la sosta mi auguro di avere qualche giocatori in più dall'infermeria", ha detto Pioli che prosegue.

Che caratteristiche devono avere eventuali rinforzi sul mercato?

"Riguardano il modo di lavorare, professionalità e fame. Abbiamo voglia di migliorarci, la qualità poi. L'area tecnica inserirà giocatori solo con caratteristiche giuste, non solo tecniche ma anche morali".

In quale reparto preferirebbe rinforzare la squadra?

"Forse possiamo migliorare in tante situazioni, in tanti reparti, ma dipende sempre dalle occasioni che si proporranno"

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli