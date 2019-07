Coppa d'Africa, chiude il sipario: Senegal-Algeria con un grande assente

Senegal-Algeria, secondo atto. Quello decisivo. Questa sera (ore 21, diretta TV su DAZN) le due squadre si affronteranno nuovamente, dopo averlo fatto nella fase a gironi. In palio la Coppa d'Africa, trofeo che mai i senegalesi hanno vinto e che i maghrebini hanno alzato solamente nel 1990. Le due squadre si sono sfidate già lo scorso 27 giugno (1-0 per l'Algeria).

ALTRO PREMIO IN PALIO La sfida mette in palio anche il Pallone d'Oro africano: Riyad Mahrez e Sadio Mané sono le due stelle e trascinatori di questo torneo. Il giocatore del Manchester City dopo un anno non da protagonista nel club è stato un vero e proprio mattatore in questo torneo: a segno tre volte, l'ultima delle quali una splendida punizione al 95' che ha eliminato la Nigeria e ha portato le "Volpi del deserto" in finale. Il senegalese potrebbe persino ambire al Pallone d'Oro di France Football considerando la stagione trionfale col Liverpool. Anche per lui in Coppa d'Africa tre reti.

VETRINA DA MERCATO Il torneo ha esaltato Ismael Bennacer. Il centrocampista è stato uno dei migliori della competizione e il Milan sotto questo aspetto è stato bravo a muoversi in anticipo, evitando aste. Anche Adam Ounas è stato fra i protagonisti: utilizzato part-time, è riuscito a segnare tre reti. Facendo il gioco del Napoli che può utilizzarlo come contropartita. Infine Alfred Gomis: il portiere della SPAL parte come dodicesimo di Mendy, ma dopo l'infortunio del titolare ha la sua occasione. E la sfrutta bene: quattro partite, zero gol subiti. Il ruolo di dodicesimo di Berisha potrebbe stargli stretto.

IL GRANDE ASSENTE Non ci sarà Kalidou Koulibaly: fatale l'ammonizione rimediata contro la Tunisia. A nulla è valso il ricorso. Una vera e propria beffa per il miglior difensore del continente.