Coppa d'Africa, il calendario completo della competizione

Coppa d'Africa al via, 32esima edizione. Per la prima volta il torneo accoglierà 24 squadre. Caccia al Camerun campione in carica, con l'Egitto, sconfitto proprio dai "Leoni Indomabili" due anni fa in finale a riprovarci, stavolta davanti al proprio pubblico. Questo il calendario del torneo, che avrà il suo epilogo il 19 luglio:

Gruppo A

21 giugno, EGITTO-ZIMBABWE 1-0

22 giugno, RD CONGO-UGANDA 0-2

26 giugno, UGANDA-ZIMBABWE 1-1

26 giugno, EGITTO-RD CONGO 2-0

30 giugno, UGANDA-EGITTO 0-2

30 giugno, ZIMBABWE-RD CONGO 0-4

Gruppo B

22 giugno, NIGERIA-BURUNDI 1-0

22 giugno, GUINEA-MADAGASCAR 2-2

26 giugno, NIGERIA-GUINEA 1-0

27 giugno, MADAGASCAR-BURUNDI 1-0

30 giugno, MADAGASCAR-NIGERIA 2-0

30 giugno, BURUNDI-GUINEA 0-2

Gruppo C

23 giugno, SENEGAL-TANZANIA 2-0

23 giugno, ALGERIA-KENYA 2-0

27 giugno, SENEGAL-ALGERIA 0-1

27 giugno, KENYA-TANZANIA 3-2

1° luglio, KENYA-SENEGAL 0-3

1° luglio, TANZANIA-ALGERIA 0-3

Gruppo D

23 giugno, MAROCCO-NAMIBIA (Il Cairo, ore 16.30)

24 giugno, COSTA D'AVORIO-SUDAFRICA 1-0

28 giugno, MAROCCO-COSTA D'AVORIO 1-0

28 giugno, SUDAFRICA-NAMIBIA 1-0

1° luglio, SUDAFRICA-MAROCCO 0-1

1° luglio, NAMIBIA-COSTA D'AVORIO 1-4

Gruppo E

24 giugno, TUNISIA-ANGOLA 1-1

24 giugno, MALI-MAURITANIA 4-1

28 giugno, TUNISIA-MALI 1-1

29 giugno, MAURITANIA-ANGOLA 0-0

2 luglio, MAURITANIA-TUNISIA 0-0

2 luglio, ANGOLA-MALI 0-1

Gruppo F

25 giugno, CAMERUN-GUINEA BISSAU 2-0

25 giugno, GHANA-BENIN 2-2

29 giugno, CAMERUN-GHANA 0-0

29 giugno, BENIN-GUINEA BISSAU 0-0

2 luglio, BENIN-CAMERUN 0-0

2 luglio, GUINEA BISSAU-GHANA 0-2

Ottavi di finale

5 luglio, Marocco-Benin 1-2

5 luglio, Uganda-Senegal 0-1

6 luglio, Nigeria-Camerun 3-2

6 luglio, Egitto-Sudafrica 0-1

7 luglio, Madagasgar-Congo (Alessandria, ore 18)

7 luglio, Algeria-Guinea (Il Cairo, ore 21)

8 luglio, Mali-Costa D’Avorio (Suez, ore 18)

8 luglio, Ghana-Tunisia (Ismailia, ore 21)

Quarti di finale

10 luglio, Senegal-Benin (Il Cairo, ore 18)

10 luglio, Nigeria-Sudafrica (Il Cairo, ore 21)

11 luglio, VINCITORE 43-VINCITORE 40 (partita 47, Suez, ore 19)

11 luglio, VINCITORE 37-VINCITORE 44 (partita 46, Il Cairo, ore 21)

Semifinali

14 luglio, VINCITORE 45-VINCITORE 46 (Il Cairo, ore 18)

14 luglio, VINCITORE 47-VINCITORE 48 (Il Cairo, ore 21)

Finale 3°-4° posto

17 luglio, Il Cairo, ore 21

Finale 1°-2° posto

19 luglio, Il Cairo, ore 21