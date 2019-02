Coppa d'Asia, storico trionfo del Qatar: Giappone sconfitto 3-1 in finale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Storica prima volta del Qatar, che conquista la Coppa d'Asia 2019 battendo in finale il favorito Giappone. La Nazione che ospiterà il prossimo Mondiale, nel 2022, ha vinto con un netto 3-1: decisive le reti di Almoez, Hatim e Afif su rigore. Inutile il gol di Minamino, che aveva provato a riaprire i giochi a metà della ripresa. Cammino netto per la squadra di Felix Sanchez Bas, che ha vinto sette partite su sette, segnando 19 gol e subendone solo uno. Il capocannoniere del torneo è Almoez Alì, autore di nove centri, 10 invece gli assist di Akram Afif. Ma il successo è merito per gran parte del tecnico spagnolo che, dopo aver lasciato la Masia, ha cresciuto un'intera generazione di giocatori e contribuito in modo determinante allo sviluppo del calcio in Qatar. Che oggi raccoglie i primi frutti.