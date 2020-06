Coppa Italia, 0-0 tra Napoli e Juventus al 90'. Niente supplementari, si va ai rigori

Zero gol nel primo tempo, zero gol nella ripresa. La finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, per quanto riguarda i 90 minuti, finisce sullo 0-0: adesso niente tempi supplementari, decideranno i rigori. Il secondo tempo segue lo stesso copione del primo: tanta difficoltà per i bianconeri di Maurizio Sarri, affidati soprattutto alle giocate estemporanee di Paulo Dybala, mentre Cristiano Ronaldo si fa evanescente. Qualche occasione in più per gli azzurri di Gennaro Gattuso, più incisivo anche con i cambi (Politano e Milik su tutti). E vicinissimo, nel finale, a trovare il gol del vantaggio, con Elmas. Il tempo regolamentare, tra ventidue giocatori (trenta considerando le sostituzioni) che a segnare ci sono andati vicini davvero sporadicamente, non ci vanno mai troppo vicini, finisce così sullo 0-0. Niente supplementari: si va ai rigori. E qualcuno dovrà pur segnare, in un Olimpico, ricordiamo, sempre vuoto.