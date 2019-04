Coppa Italia, -1 a Milan-Lazio: il probabile 11 di Inzaghi dopo la rifinitura

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Idee più chiare per l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi sulla squadra che scenderà in campo domani a San Siro contro il Milan al termine della rifinitura tenuta questa mattina a Formello.

Sei cambi rispetto al Chievo - Rispetto alla squadra che ha perso all'Olimpico contro il Chievo - scrive 'Lalaziosiamonoi.it' - sono previsti sei cambi. Nel 3-5-2 del tecnico biancoceleste ribaltone sulle corsie esterne, con Durmisi e Marusic che faranno spazio a Lulic e Romulo. Lucas Leiva tornerà in cabina di regia nel centrocampo con Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Mentre in attacco Correa è favorito su Caicedo per una maglia da titolare al fianco di Immobile.

Probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.