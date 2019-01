Un gol bellissimo di Krzysztof Piatek, il secondo in meno di 30 minuti. Il Milan si porta avanti 2-0 nella gara contro il Napoli valida per l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. L'attaccante polacco si muove bene alle spalle di Maksimovic, si libera in area e con un bel diagonale batte un incolpevole Meret.