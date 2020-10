Coppa Italia, al Torino servono i supplementari per battere il Lecce grazie alla doppietta di Verdi

Il Torino soffre contro il Lecce ma riesce a battere i salentini ai tempi supplementari e a passare il turno accedendo alla partita contro la Virtus Entella. Il Lecce parte meglio, soprattutto appare con i nervi più distesi rispetto al Torino che è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il gol del vantaggio dei salentini arriva al 22' con la prima rete in maglia leccese per Stepinski che di testa sfrutta un bel cross di capitan Mancosu per battere Milinkovic-Savic. Il pari arriva a pochi minuti dal finale della prima frazione, al 39', con Lyanco che sempre di testa mette in rete l'1-1. Verdi è tra i migliori in campo per i granata, mentre tra le fila degli ospiti molto inizia bene Henderson. Ripresa decisamente meno frizzante con le squadre che col passare dei minuti sembrano quasi volersi spingere volontariamente fino ai supplementari che puntualmente arrivano. Nell'ultima mezz'ora di gioco però, i cambi da una parte e dall'altra favoriscono la qualità dei padroni di casa che riescono a chiudere i conti con uno dei migliori in campo ovvero Verdi. Prima l'attaccante si incarica della battuta di un calcio di rigore fischiato per fallo commesso in area da parte di Lucioni. Poi in contropiede, raccoglie una respinta su tiro di Edera per siglare la doppietta e fissare il risultato sul 3-1.