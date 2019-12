Coppa Italia, Cagliari-Samp dopo i primi 45': decide una rete di Cerri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seconda giornata del IV turno della Coppa Italia 2019-2020, che ha preso il via ieri pomeriggio. 16 club si stanno dando battaglia - in gara secca - per staccare il pass per gli ottavi, momento della competizione che vedrà subentrare Juventus, Roma, Inter, Torino, Milan, Napoli, Lazio e Atalanta.

Già qualificate Cremonese, Genoa, Fiorentina, Sassuolo, SPAL, Udinese e Parma.

Ora in campo Cagliari e Sampdoria, che hanno da poco concluso la prima frazione di gioco: padroni di casa avanti per una rete a zero, grazie al gol di Cerri. Azione personale di Ragatzu sulla sinistra, cross perfetto per il compagno che di testa anticipa la difesa doriana e insacca a rete.

Di seguito il programma completo del IV turno (in neretto le squadre qualificate):

GIA' GIOCATE

Cremonese-Empoli 1-0 [ottavi: Lazio]

(35' Claiton)

Genoa-Ascoli 3-2 [ottavi: Torino]

(14' Pinamonti, 48' Beretta, 68' [aut.] Criscito, 71' Criscito, 78' Pinamonti)

Fiorentina-Cittadella 2-0 [ottavi: Atalanta]

(21' e 53' Benassi)

Sassuolo-Perugia 1-2 [ottavi: Napoli]

(10' Mazzocchi, 17' Nicolussi Caviglia, 82' Bourabia)

SPAL-Lecce 5-1 [ottavi: Milan]

(18' Igor, 24' Paloschi, 31' Murgia, 44' Cionek, 55' Imbula, 84' Floccari)

Udinese-Bologna 4-0 [ottavi: Juventus]

(24' Barak, 42' De Maio, 77' Mandragora, 90+2' Lasagna)

Parma-Frosinone 2-1 [ottavi: Roma]

(20' Siligardi, 71' Trotta, 92' Hernani)

ORA IN CAMPO (parziale)

Cagliari-Sampdoria 1-0 [ottavi: Inter]

(7' Cerri)