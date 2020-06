Coppa Italia, comunque vada sarà una prima volta: nessuno dei tecnici in gara l'ha vinta

Comunque vada, sarà una prima volta. Oggi riparte la Coppa Italia, stasera Juventus-Milan (si riparte dall'1-1), domani Napoli-Inter (1-0 a San Siro per gli azzurri all'andata). A contendersi il trofeo, quattro allenatori che non l'hanno mai vinto: Sarri, Pioli, Conte e Gattuso. In tre casi su quattro, inoltre, sarebbe ovviamente anche il primo successo ad alti livelli in Italia da tecnici. Come calciatori, infine, solo Conte (con la Juventus) e Gattuso (col Milan) hanno già vinto la Coppa Italia.