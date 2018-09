Coppa Italia, date e orari del IV° turno eliminatorio

La Lega Serie A ha diramato le dati e gli orari del IV Turno di Coppa Italia, in programma la prima settimana di dicembre: MARTEDÌ 4 DICEMBRE DICEMBRE 2018 ore 15:00: Benevento-Cittadella ore 18:00: Bologna–Crotone ore 20:45: Sampdoria–SPAL MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE DICEMBRE...

Napoli, Albiol: "La Serie A non è la Liga: per CR7 difficile fare 40 gol"

Inter, Handanovic: "Non vediamo l'ora di misurarci con la Champions"

Jorginho da Coverciano: "Chiellini un punto di riferimento per tutti"

Zidane: "Ecco perché la Juve ha battuto il Real. CR7 leader in campo"

Quota azzurra - Udinese, appena sei italiani in rosa

Hysaj e lo scarso rendimento in Nazionale: "Io do sempre il 100%"

Via alla Nations League, il regolamento pubblicato dalla UEFA

Ad Sassuolo: "Boateng valore aggiunto. A Torino per giocarcela"

Samp, Dodò e il riscatto da parte del Santos: "Non so niente"

