Coppa Italia, è ancora Cagliari-Samp. Ranieri: "Bisogna voltare pagina"

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Cagliari e Sampdoria, replay dell'ultima gara di campionato in programma domani alla Sardegna Arena alle 21, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club: "Bisogna voltare pagina, sapendo però quanto di buono è stato fatto lunedì. Abbiamo giocato una bellissima partita, veloce, combattuta, determinata. A loro nel finale è riuscito tutto, siamo rientrati a Genova con zero punti ma con la consapevolezza di essere sulla buona strada".

Parlando della possibile formazione Ranieri sottolinea come "si cerchi di vincere sempre tutte le partite perché tutte le partite sono importanti". La Coppa Italia arriva però in un momento in cui la classifica è ancora deficitaria e allora "è bene dare spazio anche a tutti quei ragazzi che meriterebbero di giocare ma che non trovano l’opportunità di farlo perché in questo momento la squadra sta andando bene. In Coppa il nostro obiettivo sarà quello di fare una partita positiva per provare questa volta a strappare il risultato pieno".