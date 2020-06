Coppa Italia, fair play Agnelli-De Laurentiis: il presidente della Juve premia i giocatori del Napoli

Momento fair play in occasione della premiazione della Coppa Italia. A consegnare le medaglie da campioni ai giocatori del Napoli, in un festeggiamento davvero self service per rispettare le norme sul distanziamento sociale, è infatti il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Accompagnato, però, dal suo omologo in casa Juventus, Andrea Agnelli. Un bel momento di vicinanza per celebrare il ritorno al calcio.