Coppa Italia, Faragò segna ed elimina una buona Cremonese: il Cagliari passa il turno

Il Cagliari supera il terzo turno di Coppa Italia non senza fatica battendo una Cremonese che più volte è andata vicino al vantaggio prima che i padroni di casa trovassero l'1-0 nel corso della ripresa. Nella prima frazione un'occasione per parte con Tremoni che calcia di poco a lato intorno al 40' e con Buonaiuto che risponde con un bel destro da dentro l'area trovando però il grande intervento di Vicario. Nella ripresa parte meglio la formazione di Di Francesco, con Faragò che raccoglie una palla vagante al limite dell'area per calciare verso la porta e trovare l'incrocio superiore dei pali. La risposta della Cremonese non si fa attendere e al 61' arriva il palo colpito da Nardi con Vicario che può solo raccogliere la palla e tirare un sospiro di sollievo. Nel momento migliore degli ospiti però, una serpentina di Ounas crea il panico davanti a Volpe che poi respinge la conclusione dell'ex Napoli sui piedi di Faragò pronto questa volta a portare in vantaggio i suoi e regalare il passaggio del turno alla squadra del presidente Giulini.