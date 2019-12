Coppa Italia, Genoa-Ascoli: vince il Grifo. Ottavi contro il Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha preso questo pomeriggio il via il IV turno della Coppa Italia 2019-2020, con 16 club che si daranno battaglia - in gara secca - per staccare il pass per gli ottavi, momento della competizione che vedrà subentrare Juventus, Roma, Inter, Torino, Milan, Napoli, Lazio e Atalanta.

Si è da poco conclusa la sfida tra Genoa e Ascoli, con i genovesi che si impongono per 3-2 centrando la qualificazione agli ottavi, dove troveranno il Torino. A inizio ripresa, alla rete di Pinamonti nella prima frazione di gioco, risponde Beretta, che sfrutta un'azione di contropiede e supera in uscita Jandrei, ma i marchigiani acciuffano anche il vantaggio con un'autorete di Criscito: da un cross di Gerbo dal lato breve dell'area, il tocco involontario del capitano mette fuori causa il suo portiere. Immediato però il riscatto, con lo stesso Criscito che pareggia i conti sfruttando un assist di Pajac. A chiudere i conti ci pensa Pinamonti, che conclude un'azione insistita in area marchigiana infilando Lanni nell'angolino più lontano.

Di seguito il programma completo del IV turno (in neretto le squadre qualificate):

GIA' GIOCATE

Cremonese-Empoli 1-0 [ottavi: Lazio]

(35' Claiton)

Genoa-Ascoli 3-2 [ottavi: Torino]

(14' Pinamonti, 48' Beretta, 68' [aut.] Criscito, 71' Criscito, 78' Pinamonti)

ORE 21:00

Fiorentina-Cittadella [ottavi: Atalanta]

MERCOLEDI' 4 DICEMBRE

Sassuolo-Perugia [ottavi: Napoli]

SPAL-Lecce [ottavi: Milan]

Udinese-Bologna [ottavi: Juventus]

GIOVEDI' 5 DICEMBRE

Parma-Frosinone [ottavi: Roma]

Cagliari-Sampdoria [ottavi: Inter]